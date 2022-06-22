Сотрудники «Сима-ленда» зажгли свечи в День памяти и скорби. Видео

22 июня 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Тысячи сотрудников «Сима-ленда» почтили память погибших на войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В «Сима-ленде» прошла Всероссийская гражданская акция «Свеча памяти», четыре тысячи сотрудников компании почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель организации. «В день памяти и скорби зажги свою свечу, со всеми вместе вспомни прошедшую войну. В день памяти и скорби свою свечу зажги во славу тех, кто подвиг бессмертный совершил», — произнесли сотрудники «Сима-ленда» перед минутой молчания. Кроме этого, несколько сотрудников исполнили припев песни «Журавли» Марка Бернеса перед знаковым событием. Четыре тысячи человек подняли свечи над головой, почтив погибших на войне. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы вышли на площадь 1905 года, чтобы почтить память героев войны. Также агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле жители города зажгли свечи в виде танка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В «Сима-ленде» прошла Всероссийская гражданская акция «Свеча памяти», четыре тысячи сотрудников компании почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель организации. «В день памяти и скорби зажги свою свечу, со всеми вместе вспомни прошедшую войну. В день памяти и скорби свою свечу зажги во славу тех, кто подвиг бессмертный совершил», — произнесли сотрудники «Сима-ленда» перед минутой молчания. Кроме этого, несколько сотрудников исполнили припев песни «Журавли» Марка Бернеса перед знаковым событием. Четыре тысячи человек подняли свечи над головой, почтив погибших на войне. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы вышли на площадь 1905 года, чтобы почтить память героев войны. Также агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле жители города зажгли свечи в виде танка.