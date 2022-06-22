22 июня 2022

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

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Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года Фото:
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В Чехии решили приостановить выдачу виз, а также разрешений на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Такое решение приняло правительство страны по предложению МИД.

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — сообщает пресс-служба МИД.

Там отмечается, что целью данной меры является оказание давления на власти России и Белоруссии из-за событий, происходящих на Украине. В сообщении пресс-службы подчеркнули, что данное решение также защитит интересы безопасности Чехии.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства РФ покинули Чехию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

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В Чехии решили приостановить выдачу виз, а также разрешений на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Такое решение приняло правительство страны по предложению МИД. «Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — сообщает пресс-служба МИД. Там отмечается, что целью данной меры является оказание давления на власти России и Белоруссии из-за событий, происходящих на Украине. В сообщении пресс-службы подчеркнули, что данное решение также защитит интересы безопасности Чехии. Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства РФ покинули Чехию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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