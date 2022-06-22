Чехия приостановила выдачу виз россиянам

23 июня 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Чехии решили приостановить выдачу виз, а также разрешений на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Такое решение приняло правительство страны по предложению МИД. «Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — сообщает пресс-служба МИД. Там отмечается, что целью данной меры является оказание давления на власти России и Белоруссии из-за событий, происходящих на Украине. В сообщении пресс-службы подчеркнули, что данное решение также защитит интересы безопасности Чехии. Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства РФ покинули Чехию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Чехии решили приостановить выдачу виз, а также разрешений на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Такое решение приняло правительство страны по предложению МИД. «Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — сообщает пресс-служба МИД. Там отмечается, что целью данной меры является оказание давления на власти России и Белоруссии из-за событий, происходящих на Украине. В сообщении пресс-службы подчеркнули, что данное решение также защитит интересы безопасности Чехии. Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства РФ покинули Чехию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.