Попавшие под сокращение дипломаты РФ покинули Чехию

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Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск, облака, небо, самолет
Дипломаты отправились в Россию на спецрейсе Фото:

Сотрудники российского посольства РФ покинули Чехию. Об этом сообщает пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — рассказал он ТАСС. Дипломатов отправили на родину на спецрейсе.

Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага выслала 18 российских дипломатов из-за их возможной причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, это сделано для того, чтобы начать отношения с Россией с нуля. Однако, по мнению главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, лишь усилит противостояние мировых стран с Россией, сообщает РАПСИ. Позже стало известно, что Литва, Эстония и Латвия собираются выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кремль отрицает обвинения и грозит ответить на провокации, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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