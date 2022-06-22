В ЯНАО пропал подросток

23 июня 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

16 летнего юношу не могут найти уже 5 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал». «Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда. Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112. Фото: ДПСО «Ямал» Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал». «Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда. Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112. Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных.