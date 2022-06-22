В ЯНАО пропал подросток

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал».
«Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда.
Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112.
Фото: ДПСО «Ямал»
Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных.
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В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал». «Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда. Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112. Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных.