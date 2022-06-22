22 июня 2022
21 июня 2022

В ЯНАО пропал подросток

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
16 летнего юношу не могут найти уже 5 дней Фото:

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал».

«Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда.

Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112.

Фото:

Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных.

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В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ямал». «Молодого человека зовут Хазарат-Али Пашаев. Рост — 178 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в кофту, брюки, кроссовки и кепку, все черного цвета», уточняется в группе поисково-спасательного отряда. Местонахождение молодого человека неизвестно с 18 июня. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «Ямал» 8-800-200-71-78 или 112. Кроме того, в ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. До сих пор о нем нет никаких данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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