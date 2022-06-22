В Свердловской области девочке выстрелили из пистолета в голову

23 июня 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Девочка находится в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Информация о госпитализации малолетнего ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в МО МВД России „Алапаевский“ из городской больницы 22 июня в 20:55. Незамедлительно на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД», — сообщает ведомство. Сотрудники МВД уже провели подворово-поквартирный обход, опросили возможных свидетелей и очевидцев. На данный момент известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, а на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. «Следственным отделом по Алапаевску СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.„в‚ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) по факту причинения ранения малолетней жительнице одного из сел Алапаевского района‘, — сообщили в СК. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Расследование уголовного дела находится на контроле регионального следственного управления. Ранее в Екатеринбурге 11-летний школьник прострелил себе руку из травматического оружия. Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Информация о госпитализации малолетнего ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в МО МВД России „Алапаевский“ из городской больницы 22 июня в 20:55. Незамедлительно на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД», — сообщает ведомство. Сотрудники МВД уже провели подворово-поквартирный обход, опросили возможных свидетелей и очевидцев. На данный момент известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, а на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. «Следственным отделом по Алапаевску СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.„в‚ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) по факту причинения ранения малолетней жительнице одного из сел Алапаевского района‘, — сообщили в СК. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Расследование уголовного дела находится на контроле регионального следственного управления. Ранее в Екатеринбурге 11-летний школьник прострелил себе руку из травматического оружия. Несчастный случай произошел вечером 15 апреля на улице Радищева. Ребенок, будучи дома, самостоятельно произвел случайный выстрел из травматического пистолета «Оса» в руку.