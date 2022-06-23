Покупать отечественные автомобили стали реже, зато выбор расширился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области реализация автомобилей российских марок у крупного автодилера «Сатурн» за пять месяцев 2022 года сократилась на 80%. Как сообщил URA.RU директор по продажам LADA компании Антон Лыков, на складах скопились запасы машин на несколько месяцев вперед.

«Продажи новых автомобилей упали за первые пять месяцев 2022 года, в сравнении с таким же периодом прошлого, более чем на 80%. Динамика, с точки зрения клиентского трафика и количества продаж в целом, с марта по май отрицательная. Запаса на складах практически всей линейки LADA достаточные: на несколько месяцев хватит», — рассказал Лыков.

В компании, занимавшей к началу 2022 года долю в 45% рынка новых отечественных авто в Челябинске и 30% — по всей области, проанализировали причины падения продаж. К негативным факторам отнесли резкое подорожание автомобилей (на 30-45%), нервозность клиентов в новых экономических условиях, остановку производства брендов, рост ставок по автокредитам и привлекательные ставки по вкладам.

В сравнении с мартом объемы продаж машин в кредит существенно сократились, но к лету показатель вернулся к 50% от общей величины реализации. Такой уровень собеседник посчитал обычным для авторынка. На увеличение показателя повлияли, в том числе, появившиеся рассрочки без оплаты процентов на протяжении всего периода действия кредитного договора.

Снижение спроса вызвало вторую волну падения продаж после первой, когда осенью 2021 года завод в Тольятти вынужден был простаивать в связи с нехваткой компонентов. В результате сейчас картина на складах выглядит, по словам Лыкова, более оптимистично с точки зрения автодилера. Товарные запасы стали ниже, а ассортимент ожидающих на складе своего покупателя автомобилей шире.

В складывающейся ситуации нехватки ряда товаров российское правительство проводит политику импортозамещения. Она стала следствием введенных некоторыми странами ограничений поставок. Недружественные действия стран были вызваны началом спецоперации, проводимой Россией на Украине.

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