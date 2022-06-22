Мэру Сургута и депутатам заплатят за командировки на Донбасс

Для главы Сургута Андрея Филатов и депутатов гордумы предлагается установить размер суточных во время командировок на Донбасс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута предлагает выплачивать главе города Андрею Филатову и депутатам гордумы, занимающим муниципальные должности, по 8480 рубля в сутки во время командировок на Донбасс. Обсуждение этого документа происходило в рамках думского комитета по нормотворчеству, правопорядку и информационной политике, передает корреспондент URA.RU.

«Данный проект решения думы подготовлен в целях конкретизации порядка возмещения расходов на служебные командировки главы города, депутатов думы города замещающих муниципальные должности на постоянной основе в целях направления в командировку на выполнение задач на территории Донецкой и Луганской народных республик. А также особенностей их начисления», — прокомментировала начальник правового управления администрации Сургута Ольга Мухлаева.

В документах, размещенных на сайте городской думы, указано, что размер суточных составит 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке. Вопросов у сургутских депутатов на этот счет не возникло. Ожидается, что документ будет принят на заседании городской думы 29 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова уже была в командировке на Донбассе. Там она и подписала соглашение о сотрудничестве с Макеевкой, перед этим побывав в Мариуполе.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам