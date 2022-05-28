28 мая 2022
27 мая 2022

Губернатор ХМАО отправилась в Донбасс

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Глава округа находится в рабочей поездке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в Донецкую Народную Республику. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Основная цель поездки — доставка новой партии гуманитарного груза, собранного югорчанами накануне Дня защиты детей для детей Донбасса, и подписание соглашения о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией города Макеевка», — отмечается в сообщении.

Губернатор ХМАО проделала весь путь до Мариуполя вместе с волонтерами на спецборте Минобороны. Из Сургута в Ростов-на-Дону, а оттуда на машинах уже до Мариуполя. Делегация пробудет в ДНР до 30 мая. В ходе визита Комарова проведет рабочую встречу с главой республики Денисом Пушилиным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе две недели пробыл глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он там провел свой отпуск и работал в качестве хирурга в местной больнице.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

Губернатор ХМАО отправилась в ДНР
Наталья Комарова в Мариуполе
В Мариуполе
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Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в Донецкую Народную Республику. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Основная цель поездки — доставка новой партии гуманитарного груза, собранного югорчанами накануне Дня защиты детей для детей Донбасса, и подписание соглашения о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией города Макеевка», — отмечается в сообщении. Губернатор ХМАО проделала весь путь до Мариуполя вместе с волонтерами на спецборте Минобороны. Из Сургута в Ростов-на-Дону, а оттуда на машинах уже до Мариуполя. Делегация пробудет в ДНР до 30 мая. В ходе визита Комарова проведет рабочую встречу с главой республики Денисом Пушилиным. Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе две недели пробыл глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он там провел свой отпуск и работал в качестве хирурга в местной больнице. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.
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