Губернатор ХМАО отправилась в Донбасс

Глава округа находится в рабочей поездке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в Донецкую Народную Республику. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Основная цель поездки — доставка новой партии гуманитарного груза, собранного югорчанами накануне Дня защиты детей для детей Донбасса, и подписание соглашения о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией города Макеевка», — отмечается в сообщении.

Губернатор ХМАО проделала весь путь до Мариуполя вместе с волонтерами на спецборте Минобороны. Из Сургута в Ростов-на-Дону, а оттуда на машинах уже до Мариуполя. Делегация пробудет в ДНР до 30 мая. В ходе визита Комарова проведет рабочую встречу с главой республики Денисом Пушилиным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе две недели пробыл глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он там провел свой отпуск и работал в качестве хирурга в местной больнице.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

Губернатор ХМАО отправилась в ДНР Telegram-канал «PRO_ Республику»

Наталья Комарова в Мариуполе Telegram-канал «Глава Мариуполя Константин Иващенко»