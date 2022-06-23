Американский подполковник: ВСУ терпят поражение в Донбассе

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
У ВС России, по словам Дэниела Дэвиса, преимущество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины терпят поражение в Донбассе. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — заявил Дэвис в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию, нет. Вооруженные силы России, по его словам, продвигаются вперед и громят ВСУ. Боеспособность украинской стороны снижается, добавил эксперт.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что десятки бойцов ВСУ сдаются под Северодонецком и Лисичанском.

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Вооруженные силы Украины терпят поражение в Донбассе. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис. «Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — заявил Дэвис в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию, нет. Вооруженные силы России, по его словам, продвигаются вперед и громят ВСУ. Боеспособность украинской стороны снижается, добавил эксперт. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что десятки бойцов ВСУ сдаются под Северодонецком и Лисичанском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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