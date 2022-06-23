Американский подполковник: ВСУ терпят поражение в Донбассе

Вооруженные силы Украины терпят поражение в Донбассе. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис.
«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — заявил Дэвис в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что оснований надеяться на то, что ВСУ смогут изменить ситуацию, нет. Вооруженные силы России, по его словам, продвигаются вперед и громят ВСУ. Боеспособность украинской стороны снижается, добавил эксперт.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что десятки бойцов ВСУ сдаются под Северодонецком и Лисичанском.
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