В США обвинили РФ в поставках удобрений по заниженным ценам

23 июня 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Эксперты сделали такой вывод на основании исследования за период с апреля 2020 по март 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство торговли (Минторг) США обвинило Россию в продаже карбамидо-аммиачной смеси (КАС) по заниженным ценам. Об этом свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа. «Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продается или вероятно будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам», — говорится в проекте документа, который опубликован в официальном издании американского правительства Federal Register. Такой вывод они сделали на основании исследования, охватывающего период с апреля 2020 по март 2021 года. В связи с этим они решили дать указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство торговли (Минторг) США обвинило Россию в продаже карбамидо-аммиачной смеси (КАС) по заниженным ценам. Об этом свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа. «Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продается или вероятно будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам», — говорится в проекте документа, который опубликован в официальном издании американского правительства Federal Register. Такой вывод они сделали на основании исследования, охватывающего период с апреля 2020 по март 2021 года. В связи с этим они решили дать указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.