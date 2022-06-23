23 июня 2022

В США обвинили РФ в поставках удобрений по заниженным ценам

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, селитра аммиачная
Эксперты сделали такой вывод на основании исследования за период с апреля 2020 по март 2021 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли (Минторг) США обвинило Россию в продаже карбамидо-аммиачной смеси (КАС) по заниженным ценам. Об этом свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа.

«Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продается или вероятно будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам», — говорится в проекте документа, который опубликован в официальном издании американского правительства Federal Register.

Такой вывод они сделали на основании исследования, охватывающего период с апреля 2020 по март 2021 года. В связи с этим они решили дать указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.

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Министерство торговли (Минторг) США обвинило Россию в продаже карбамидо-аммиачной смеси (КАС) по заниженным ценам. Об этом свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа. «Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продается или вероятно будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам», — говорится в проекте документа, который опубликован в официальном издании американского правительства Federal Register. Такой вывод они сделали на основании исследования, охватывающего период с апреля 2020 по март 2021 года. В связи с этим они решили дать указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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