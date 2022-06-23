Чиновников из ХМАО ждут командировки на Донбасс

Югорские чиновники готовятся к командировкам на Донбасс Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Югорских чиновников ждут командировки на Донбасс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«У Югры на Донбассе есть подшефная территория — город Макеевка. Естественно, что для взаимодействия и сотрудничества чиновники и депутаты окружного и муниципального уровня будут туда направляться в составе делегаций. Не исключено, что от регионов могут формироваться квоты управленцев, которые отправятся в длительные командировки для возвращения Донбасса к мирной жизни», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU обратил внимание, что на местном уровне уже принимаются нормативные документы, которые регламентируют такие поездки. «Сургутская дума собирается принять нормативный акт, который определяет размер суточных для руководства муниципалитета. Аналогичные документы могут появиться и в других городах и районах Югры», — считает источник. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова уже была в командировке в Донбассе. Там она и подписала соглашение о сотрудничестве с Макеевкой, перед этим побывав в Мариуполе.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатальонов.

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