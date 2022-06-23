Зампредседателя Совфеда Яцкин оценил развитие Кургана и области

Андрей Яцкин посетил площадку строящегося хирургического корпуса областного онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель спикера Совета Федерации Андрей Яцкин положительно оценил динамику развития Курганской области. Об этом сообщается на сайте Правительства региона. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым они обсудили проекты, для реализации которых требуется федеральная поддержка.

«В частности, это проект расчистки русла реки Тобол и модернизации Арбинского водозабора, реализация крупного инвестпроекта в сфере обращения с отходами — соглашение, о котором было подписано на ПМЭФ, ряд инфраструктурных проектов, развитие индустриальных парков, строительство хирургического корпуса онкодиспансера, модернизация Центра Илизарова», — сообщает пресс-служба Правительства Курганской области.

По информации Правительства региона, Совет Федерации продолжит поддерживать область в решении ряда ключевых вопросов, которые были подняты в рамках Дней Курганской области в Совфеде еще в 2021 году. Прежде всего, это строительство нового хирургического корпуса областного онкодиспансера. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году. Андрей Яцкин с рабочим визитом посетил эту рабочую площадку. Вместе с первым замом Валентины Матвиенко объект посмотрели зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от региона Елена Перминова и член Комитета Совфеда по региональной политике и делам Севера Александр Высокинский. Делегация также побывала в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии академика Илизарова, на одном из ведущих фармпредприятий региона — «Велфарм» и в Курганском пограничном институте ФСБ РФ.

В центре Илизарова сенаторам рассказали о финальных работах по созданию центрального стерилизационного отделения. Из федерального бюджета, включая строительство и оснащение оборудованием, было выделено 218 млн рублей. На заводе «Велфарм» гости обсудили вопросы импортозамещения в области фарминдустрии. Также в ближайшие годы предприятие планирует увеличить объемы выпускаемой продукции. Для этого на территории завода запланировано поэтапное строительство дополнительных корпусов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам