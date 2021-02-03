В Кургане начнут строить хирургический корпус онкодиспансера

Новый корпус онкодиспансера в Кургане появится в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начнется строительство хирургического корпуса Курганского областного онкологического диспансера. Он появится рядом с действующим зданием стационара и поликлиники в микрорайоне Рябково. Информация о старте электронного аукциона размещена на сайте госзакупок.

«Здание хирургического корпуса предназначено для оказания высококачественной медпомощи жителям Курганской области, страдающим злокачественными новообразованиями различной локации. Здание соединено с существующим корпусом больницы 2-мя теплыми переходами в уровне второго этажа. Проектируемое здание 10-ти этажное (включает техподполье и технический этаж)», — говорится в техническом задании к аукциону.

Стоимость объекта составит 684 353 822 рубля (федеральные средства). Начать строительство объекта победитель аукциона должен с даты заключения контракта. Окончание работ — не позднее 31 мая 2023 года.

Ранее агентство сообщало, что ежегодно в Курганской области выявляется около 4 000 новых случаев злокачественных новообразований. В среднем это по 11 случаев в день. На учете в онкологическом диспансере состоит 26 500 жителей региона больных раком. Также URA.RU писало, что пациенты с диагнозом онкология вынуждены ездить на сеансы химиотерапии из Шадринска в Курган. В местной больнице нет препарата для процедур, а в курганской нет мест.