23 июня 2022

Лоза потребовал поднять зарплату бюджетникам, помогающим военным. Скрин

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Также бард заявил о необходимости повысить зарплату защитникам Родины (архивное фото) Фото:

Свердловский композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза заявил, что необходимо повысить зарплату врачам и учителям, которые помогают защитникам Родины. Он в своем telegram-канале согласился с мнением журналиста Владимира Соловьева, который заявил о необходимости повысить зарплаты военным.

«В своем ток-шоу Владимир Соловьев сказал, что надо повысить зарплаты, страховки и пенсии тем, кто защищает нашу Родину, то есть военным всех родов войск. Абсолютно согласен, но тогда надо повысить и всем, кто создает оружие для военных, кто добывает сырье для создания оружия. Также важно поднять заработок поварам, врачам — и главное учителям, которые учат будущих военных любить Родину», — говорится в сообщении.

Подытожив, бард заявил, что необходимо «просто повысить зарплату всем». Кроме тех, у кого она, итак, большая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Лоза сравнил Украину и Чечней. «Прогнозы недоброжелателей не сбудутся».

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Свердловский композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза заявил, что необходимо повысить зарплату врачам и учителям, которые помогают защитникам Родины. Он в своем telegram-канале согласился с мнением журналиста Владимира Соловьева, который заявил о необходимости повысить зарплаты военным. «В своем ток-шоу Владимир Соловьев сказал, что надо повысить зарплаты, страховки и пенсии тем, кто защищает нашу Родину, то есть военным всех родов войск. Абсолютно согласен, но тогда надо повысить и всем, кто создает оружие для военных, кто добывает сырье для создания оружия. Также важно поднять заработок поварам, врачам — и главное учителям, которые учат будущих военных любить Родину», — говорится в сообщении. Подытожив, бард заявил, что необходимо «просто повысить зарплату всем». Кроме тех, у кого она, итак, большая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Лоза сравнил Украину и Чечней. «Прогнозы недоброжелателей не сбудутся».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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