Лоза потребовал поднять зарплату бюджетникам, помогающим военным. Скрин

24 июня 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Также бард заявил о необходимости повысить зарплату защитникам Родины (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза заявил, что необходимо повысить зарплату врачам и учителям, которые помогают защитникам Родины. Он в своем telegram-канале согласился с мнением журналиста Владимира Соловьева, который заявил о необходимости повысить зарплаты военным. «В своем ток-шоу Владимир Соловьев сказал, что надо повысить зарплаты, страховки и пенсии тем, кто защищает нашу Родину, то есть военным всех родов войск. Абсолютно согласен, но тогда надо повысить и всем, кто создает оружие для военных, кто добывает сырье для создания оружия. Также важно поднять заработок поварам, врачам — и главное учителям, которые учат будущих военных любить Родину», — говорится в сообщении. Подытожив, бард заявил, что необходимо «просто повысить зарплату всем». Кроме тех, у кого она, итак, большая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Лоза сравнил Украину и Чечней. «Прогнозы недоброжелателей не сбудутся». Скрин поста telegram-канала Лозы Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза заявил, что необходимо повысить зарплату врачам и учителям, которые помогают защитникам Родины. Он в своем telegram-канале согласился с мнением журналиста Владимира Соловьева, который заявил о необходимости повысить зарплаты военным. «В своем ток-шоу Владимир Соловьев сказал, что надо повысить зарплаты, страховки и пенсии тем, кто защищает нашу Родину, то есть военным всех родов войск. Абсолютно согласен, но тогда надо повысить и всем, кто создает оружие для военных, кто добывает сырье для создания оружия. Также важно поднять заработок поварам, врачам — и главное учителям, которые учат будущих военных любить Родину», — говорится в сообщении. Подытожив, бард заявил, что необходимо «просто повысить зарплату всем». Кроме тех, у кого она, итак, большая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Лоза сравнил Украину и Чечней. «Прогнозы недоброжелателей не сбудутся».