Глава Минобнауки: арктическая станция в ЯНАО станет аналогом МКС

Строительство научной станции начнется в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международную научную станцию «Снежинка», которую создадут в ЯНАО, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил с МКС. Об этом он сообщил на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

«Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция „Снежинка“, безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — цитирует слова Фалькова пресс-служба Правительства РФ.

Строительство станции начнется в 2023 году. Российская академия наук поддержала заявленную при разработке программу исследований.

Ранее URA.RU сообщало, что проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.