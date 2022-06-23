23 июня 2022
22 июня 2022

Глава Минобнауки: арктическая станция в ЯНАО станет аналогом МКС

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, север, тундра, арктика, экология, экологическая катастрофа, норильская тундра, таймыр
Строительство научной станции начнется в 2023 году Фото:

Международную научную станцию «Снежинка», которую создадут в ЯНАО, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил с МКС. Об этом он сообщил на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

«Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция „Снежинка“, безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — цитирует слова Фалькова пресс-служба Правительства РФ.

Строительство станции начнется в 2023 году. Российская академия наук поддержала заявленную при разработке программу исследований.

Ранее URA.RU сообщало, что проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.

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Международную научную станцию «Снежинка», которую создадут в ЯНАО, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил с МКС. Об этом он сообщил на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция „Снежинка“, безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — цитирует слова Фалькова пресс-служба Правительства РФ. Строительство станции начнется в 2023 году. Российская академия наук поддержала заявленную при разработке программу исследований. Ранее URA.RU сообщало, что проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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