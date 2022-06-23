Канцлер Австрии отреагировал на присвоение Украине нового статуса

24 июня 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Канцлер Австрии подчеркнул, что это еще не означает начала переговоров о вступлении Украины в состав ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу. Своим мнением поделился канцлер Австрии Карл Нехаммер. «[Присвоение Украине статуса кандидата] не означает еще переговоров о вступлении. На этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено», — цитирует слова Нехаммера РИА «Новости». Он подчеркнул, что присвоение Украине статуса кандидата на членство в ЕС не подразумевает дальнейшее втягивание участников Евросоюза в украинский кризис. Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС). Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммитом ЕС было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу. Своим мнением поделился канцлер Австрии Карл Нехаммер. «[Присвоение Украине статуса кандидата] не означает еще переговоров о вступлении. На этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено», — цитирует слова Нехаммера РИА «Новости». Он подчеркнул, что присвоение Украине статуса кандидата на членство в ЕС не подразумевает дальнейшее втягивание участников Евросоюза в украинский кризис. Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС). Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммитом ЕС было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.