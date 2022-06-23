В России появится новый отечественный конкурент «Яндекс Такси»

24 июня 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

«СвифтДрайв» планирует занять нишу такси Gett Фото: Денис Моргунов © URA.RU На российском рынке появится новый отечественный агегатор такси «СвифтДрайв». Полномасштабный выход сервиса на рынок во всех регионах страны запланирован на 1 июля. «СвифтДрайв» начнет работу во всех регионах России 1 июля, заявил «Известиям» сооснователь сервиса Станислав Ястржембский. По его словам, планируется, что новый агрегатор займет нишу ушедшего из страны такси Gett. Собеседник издания рассказал, что «СвифтДрайв» уже заключил договор о сотрудничестве с такими крупнейшими игроками на российском рынке, как «Яндекс Такси» и компанией «Ситимобил». Их представители отметили, что приветствуют конкуренцию на рынке, потому хорошо относятся к появлению новых игроков. Ранее сообщалось, что агрегатор Gett приостановил работу в России из-за экономических проблем. MK.RU сообщало, что после начала спецоперации России на Украине из РФ ушли многие корпоративные клиенты этого такси. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На российском рынке появится новый отечественный агегатор такси «СвифтДрайв». Полномасштабный выход сервиса на рынок во всех регионах страны запланирован на 1 июля. «СвифтДрайв» начнет работу во всех регионах России 1 июля, заявил «Известиям» сооснователь сервиса Станислав Ястржембский. По его словам, планируется, что новый агрегатор займет нишу ушедшего из страны такси Gett. Собеседник издания рассказал, что «СвифтДрайв» уже заключил договор о сотрудничестве с такими крупнейшими игроками на российском рынке, как «Яндекс Такси» и компанией «Ситимобил». Их представители отметили, что приветствуют конкуренцию на рынке, потому хорошо относятся к появлению новых игроков. Ранее сообщалось, что агрегатор Gett приостановил работу в России из-за экономических проблем. MK.RU сообщало, что после начала спецоперации России на Украине из РФ ушли многие корпоративные клиенты этого такси.