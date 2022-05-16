Cервис такси Gett приостанавливает работу в России. Сообщение об этом компания разослала таксопаркам, с которыми сотрудничает.
«Последний день работы приложения — 31 мая», — приводит информацию издание The Bell. В его распоряжении есть сообщение сервиса таксопаркам.
До этого момента агрегатор такси будет направлять информацию о заказах, а служба поддержки продолжит решать возникающие вопросы, дополняет «Федеральное агентство новостей». Решение связано с экономическими причинами. После начала спецоперации России на Украине из РФ ушли многие корпоративные клиенты Gett, отмечает
После начала вынужденной спецоперации на территории Украины с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Так, шведская IKEA приостановила свою деятельность на территории РФ, а недавно стало известно, что американская сеть ресторанов McDonald’s. Однако российские компании разработали и частично внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.