Такси Gett приостанавливает работу в России

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Последний день работы приложения Gett в России — 31 мая Фото:
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Cервис такси Gett приостанавливает работу в России. Сообщение об этом компания разослала таксопаркам, с которыми сотрудничает.

«Последний день работы приложения — 31 мая», — приводит информацию издание The Bell. В его распоряжении есть сообщение сервиса таксопаркам.

До этого момента агрегатор такси будет направлять информацию о заказах, а служба поддержки продолжит решать возникающие вопросы, дополняет «Федеральное агентство новостей». Решение связано с экономическими причинами. После начала спецоперации России на Украине из РФ ушли многие корпоративные клиенты Gett, отмечает MK.RU.

После начала вынужденной спецоперации на территории Украины с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Так, шведская IKEA приостановила свою деятельность на территории РФ, а недавно стало известно, что американская сеть ресторанов McDonald’s. Однако российские компании разработали и частично внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих.

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Cервис такси Gett приостанавливает работу в России. Сообщение об этом компания разослала таксопаркам, с которыми сотрудничает. «Последний день работы приложения — 31 мая», — приводит информацию издание The Bell. В его распоряжении есть сообщение сервиса таксопаркам. До этого момента агрегатор такси будет направлять информацию о заказах, а служба поддержки продолжит решать возникающие вопросы, дополняет «Федеральное агентство новостей». Решение связано с экономическими причинами. После начала спецоперации России на Украине из РФ ушли многие корпоративные клиенты Gett, отмечает MK.RU. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Так, шведская IKEA приостановила свою деятельность на территории РФ, а недавно стало известно, что американская сеть ресторанов McDonald’s. Однако российские компании разработали и частично внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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