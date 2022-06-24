Экс-советник Буша: к кризису в США привел личный провал Байдена

Джо Байден усложнил жизнь американцам, считает Карл Роув Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политика президента США Джо Байдена привела к росту цен на бензин и инфляции. Об этом заявил экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша, экс-замглавы администрации США Карл Роув.

«Преследуя климатические цели, политика г-на Байдена повысила стоимость нефти и газа и сократила поставки. Результатом являются более высокие цены на бензин и дизельное топливо, в то время как инфляция уже ведет к росту цен на все остальное. Мистер Байден получил то, что хотел, и это усложняет жизнь простым американцам», — написал Роув для американской газеты The Wall Street Journal.

Роув отметил, что Байден отменил строительство трубопровода Keystone XL. Также американский президент приостановил новые договоры аренды в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, в июне там прекратили разведку, в феврале ограничили аренду нефти и газа. В результате работы команды президента США ежедневная добыча нефти снизилась с 12,29 млн баррелей в 2019 году до примерно 11,85 млн баррелей в 2022 году, отметил экс-советник Буша.

США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Байден обвинял в росте стоимости бензина и инфляции в стране президента РФ Владимира Путина. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку.