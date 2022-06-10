10 июня 2022

Байден: американцы платят «налог Путина» на еду и бензин. «Мы никогда не видели ничего подобного»

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Байден заявил о «налоге Путина» на еду и бензин в США Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — сказал Байден во время выступления в порту Лос-Анджелеса, в очередной раз обвинив российского президента Владимира Путина в рекордных темпах инфляции, передает Bloomberg. По данным издания, отчет Министерства труда США, показал, что потребительские цены подскочили на 8,6% в мае по сравнению с годом ранее.

Это не первое обвинение американского лидера в адрес российского коллеги. Ранее Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.

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Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — сказал Байден во время выступления в порту Лос-Анджелеса, в очередной раз обвинив российского президента Владимира Путина в рекордных темпах инфляции, передает Bloomberg. По данным издания, отчет Министерства труда США, показал, что потребительские цены подскочили на 8,6% в мае по сравнению с годом ранее. Это не первое обвинение американского лидера в адрес российского коллеги. Ранее Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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