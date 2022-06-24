Дело о смерти жителей ХМАО и Тюмени от метиловой водки ушло в суд

16 жителей получили отравление метиловым спиртом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

В поселке Кондинском завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и троих продавщиц местного продуктового магазина, которые продавали контрафактный алкоголь местным жителям. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО и СУ СКР по Югре.

«По версии следствия индивидуальный предприниматель совместно с жителем Тюменской области, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, неоднократно приобретал на территории склада в Тюмени спиртосодержащую продукцию в общем количестве более 4000 бутылок объемом по 0,5 литра, в том числе 5 января 2022 года — в количестве не менее 500 бутылок. Приобретенную продукцию он незаконно хранил и реализовал через продуктовый магазин „Ника“ в пгт. Кондинское», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

«Часть приобретенной спиртосодержащей продукции, реализованной группой лиц в составе предпринимателя и троих продавщиц в период с 06 по 08 января 2022 года через магазин „Ника“ жителям пгт. Кондинское под видом алкоголя содержала метиловый спирт, включенный в список ядовитых веществ. После употребления данной продукции 16 жителей получили отравление метиловым спиртом в результате чего 9 скончались, 4 получили тяжкий вред здоровью, 3 — легкий вред здоровью», — добавили URA.RU в прокуратуре.

Обвиняемые, за исключением одной из продавщиц, вину признали и раскаялись. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовное дело находилось на контроле председателя СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 9 человек. В Тюмени также 8 января еще 9 человек скончались от употребления метанола, по горячим следам силовикам в областной столице удалось установить четверых подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.

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