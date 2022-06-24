Россия даст Литве время одуматься и отменить блокаду Калининграда

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Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена решительно Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Литве нужно время для понимания, что нужно урегулировать ситуацию с блокадой Калининграда. В России пока возьмут паузу, чтобы проанализировать ситуацию и ответить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать. Думаю, что также нужно время и оппонентам (Литве, прим. URA.RU), чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — сказал Песков в интервью ТАСС.

По словам Пескова, Россия настроена решительно. Он также не исключил, что Литва отменит ограничения. По его словам, в России «будут надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Литва решила ограничить транзит санкционных товаров в Калининград. В России пообещали ответить на такие действия. В Литве заявили, что пошли на эти меры из-за Евросоюза. Власти Калининграда предложили изменить санкционный документ Евросоюза для решения проблемы, сообщает телеканал 360. В Еврокомиссии пообещали обсудить отмену санкций, препятствующих поставкам товаров в Калининградскую область. Страны Запада вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.

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Литве нужно время для понимания, что нужно урегулировать ситуацию с блокадой Калининграда. В России пока возьмут паузу, чтобы проанализировать ситуацию и ответить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать. Думаю, что также нужно время и оппонентам (Литве, прим. URA.RU), чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — сказал Песков в интервью ТАСС. По словам Пескова, Россия настроена решительно. Он также не исключил, что Литва отменит ограничения. По его словам, в России «будут надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Литва решила ограничить транзит санкционных товаров в Калининград. В России пообещали ответить на такие действия. В Литве заявили, что пошли на эти меры из-за Евросоюза. Власти Калининграда предложили изменить санкционный документ Евросоюза для решения проблемы, сообщает телеканал 360. В Еврокомиссии пообещали обсудить отмену санкций, препятствующих поставкам товаров в Калининградскую область. Страны Запада вводят ограничения против России из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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