Еврокомиссия отменит блокаду Калининграда

23 июня 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия смягчит санкции против транзита в Калининград, заявил Жозеп Боррель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Европейская комиссия пересмотрит санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в кулуарах Европейского совета в Брюсселе. «В Калининграде блокады нет. Литва выполняет указания Европейской комиссии по санкциям. Но Seae (Европейская служба внешних действий, дипломатия ЕС — прим. URA.RU) рассмотрит эти указания, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или предотвращать транзит между Калининградом и Россией, а только вводим меры для предотвращения обхода санкций. Мы работаем над этим», — цитирует Борреля итальянская газета il Fatto Quotidiano. Проверки перевозки некоторых товаров должны проходить осмысленно, добавил Боррель. При этом нельзя блокировать движение между основной частью России и Калининградом, который соединен с РФ «Сувалкским коридором», считает он. Этот участок территории на северо-востоке Польши располагается между Белоруссией и Калининградской областью России, пояснили в издании. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечал, что запрет является решением Европейского союза. В МИД РФ признали это решение незаконным. Позже Жозеп Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и Калининградом, передает RT. Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейская комиссия пересмотрит санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в кулуарах Европейского совета в Брюсселе. «В Калининграде блокады нет. Литва выполняет указания Европейской комиссии по санкциям. Но Seae (Европейская служба внешних действий, дипломатия ЕС — прим. URA.RU) рассмотрит эти указания, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или предотвращать транзит между Калининградом и Россией, а только вводим меры для предотвращения обхода санкций. Мы работаем над этим», — цитирует Борреля итальянская газета il Fatto Quotidiano. Проверки перевозки некоторых товаров должны проходить осмысленно, добавил Боррель. При этом нельзя блокировать движение между основной частью России и Калининградом, который соединен с РФ «Сувалкским коридором», считает он. Этот участок территории на северо-востоке Польши располагается между Белоруссией и Калининградской областью России, пояснили в издании. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечал, что запрет является решением Европейского союза. В МИД РФ признали это решение незаконным. Позже Жозеп Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и Калининградом, передает RT. Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств.