В ЛНР сообщили о попытке покушения на руководство республики

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ по населенному пункту Тепличное, была нацелена на администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сбитая над Тепличным ракета „Точка-У“ была нацелена на здание администрации главы ЛНР», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, ракета была нацелена на Луганск, но ее удалось сбить на подлете.

Ранее в представительстве СЦЦК ЛНР сообщили об обстреле республики ракетами «Точка-У». Удар пришелся на населенные пункты Брянка, Стаханов и Тепличное, сообщает RT. Обстрел вели со стороны города Бахмут. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ по населенному пункту Тепличное, была нацелена на администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сбитая над Тепличным ракета „Точка-У“ была нацелена на здание администрации главы ЛНР», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, ракета была нацелена на Луганск, но ее удалось сбить на подлете. Ранее в представительстве СЦЦК ЛНР сообщили об обстреле республики ракетами «Точка-У». Удар пришелся на населенные пункты Брянка, Стаханов и Тепличное, сообщает RT. Обстрел вели со стороны города Бахмут. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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