В ЛНР сообщили о попытке покушения на руководство республики

24 июня 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ по населенному пункту Тепличное, была нацелена на администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сбитая над Тепличным ракета „Точка-У“ была нацелена на здание администрации главы ЛНР», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, ракета была нацелена на Луганск, но ее удалось сбить на подлете. Ранее в представительстве СЦЦК ЛНР сообщили об обстреле республики ракетами «Точка-У». Удар пришелся на населенные пункты Брянка, Стаханов и Тепличное, сообщает RT. Обстрел вели со стороны города Бахмут. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ по населенному пункту Тепличное, была нацелена на администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сбитая над Тепличным ракета „Точка-У“ была нацелена на здание администрации главы ЛНР», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. По его словам, ракета была нацелена на Луганск, но ее удалось сбить на подлете. Ранее в представительстве СЦЦК ЛНР сообщили об обстреле республики ракетами «Точка-У». Удар пришелся на населенные пункты Брянка, Стаханов и Тепличное, сообщает RT. Обстрел вели со стороны города Бахмут. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.