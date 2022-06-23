Власти ЯНАО благодаря СШХ построят новую железнодорожную станцию

Проект СШХ не предполагает создание пассажирской инфраструктуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти ЯНАО планируют построить в Салехарде железнодорожную станцию, где будет размещено локомотивное депо, дома для отдыха бригад, прием и выдача грузов. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников, это станет возможным благодаря северному широтному ходу.

«Планируется, что в городе появится железнодорожная станция, где будет размещаться локомотивное депо, дома для отдыха бригад, прием и выдача грузов», — рассказал Алексей Ситников в интервью «СеверПресс».

Помимо этого он добавил, что в Салехарде не планируется строительство пассажирского железнодорожного вокзала. Однако у жителей будет возможность сесть на поезд или сойти с него ближе к дому. Также было подчеркнуто, что концессионное соглашение, не предполагает создание пассажирской инфраструктуры в Салехарде. Северный широтный ход в первую очередь создается для грузовых перевозок предприятий, работающих на месторождениях.

«Появятся дополнительные рабочие места, новые логистические цепочки и возможности для развития бизнеса. Вырастут объемы торговли и производства, повысится налоговая база и доходы в бюджет», — добавил Алексей Ситников.

Ранее URA.RU сообщало, что проект СШХ подорожал на 25-30%. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что будет сформирована новая модель финансирования проекта.