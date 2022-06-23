23 июня 2022

Город в США забыл отправить Перми письмо о разрыве дружбы

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Публичные слушания в администрации Свердловского района г. Перми об утверждении генерального плана. Пермь, флаг перми, герб перми
Пермь не прекращала побратимство с Луисвиллем Фото:

Официального уведомления о разрыве побратимских отношений от мэрии Луисвилля (Кентукки, США) в администрации Перми не получали. Так городские власти прокомментировали URA.RU заявление главы американского города.

«На данный момент официальных уведомлений от мэра г. Луисвилля в адрес Главы Перми о приостановлении побратимских связей не поступало. Отметим, в марте 2022 г. мэр города Луисвилля официально заявил, что глубоко уважает побратимские связи с Пермью, которыми дорожат многие жители двух городов», — сообщили в мэрии Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте администрации Луисвилля появилось сообщение о том, что город прекращает побратимские отношения с Пермью из-за спецоперации РФ на Украине. Возобновить связи мэр американского города Грэг Фишер считает возможным после ее окончания. Пермь и Луисвилл стали городами-побратимами в 1994 году. Агломерации реализовывали проекты в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и культуры.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Объявивший ее президент Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.

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Официального уведомления о разрыве побратимских отношений от мэрии Луисвилля (Кентукки, США) в администрации Перми не получали. Так городские власти прокомментировали URA.RU заявление главы американского города. «На данный момент официальных уведомлений от мэра г. Луисвилля в адрес Главы Перми о приостановлении побратимских связей не поступало. Отметим, в марте 2022 г. мэр города Луисвилля официально заявил, что глубоко уважает побратимские связи с Пермью, которыми дорожат многие жители двух городов», — сообщили в мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что на сайте администрации Луисвилля появилось сообщение о том, что город прекращает побратимские отношения с Пермью из-за спецоперации РФ на Украине. Возобновить связи мэр американского города Грэг Фишер считает возможным после ее окончания. Пермь и Луисвилл стали городами-побратимами в 1994 году. Агломерации реализовывали проекты в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и культуры. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Объявивший ее президент Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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