В пермской деревне пройдет фестиваль крестьянской кухни

Ярушник — традиционный крестьянский хлеб Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В селе Сепыч Пермского края пройдет фестиваль русской крестьянской кухни под названием «Ярушник». Гостей ждет насыщенная программа- выступление фольклорных коллективов, игры, мастер-классы, народные забавы, конкурсы и традиционные блюда.

«Сепычевское застолье — лучше любого лекарства! В целом по программе у нас все пристойно, трезво и культурно, как и подобает русскому крестьянству. Приглашаем вас с радостью провести время вместе. Напоминаем, что наш фестиваль — это встреча друзей и близких по духу людей, приезжайте — вам будут рады!» — сообщают организаторы мероприятия в программе праздника.

Изюминка фестиваля — конкурс традиционных крестьянских блюд. Участники будут готовить «шти», «шаньги», «сыту», «тюрю», «вареник», «пироги с пистиками», «губницу», настоящий «хлебушко» и тот самый сепычевский «ярушник», в честь которого назвали весь фестиваль. Это серый хлеб в виде каравая из ярового ячменя. Представлять свои блюда конкурсанты будут в декорациях настоящей русской избы и в традиционных одеждах. Гостей ждут 2 июля на фестивальной поляне с 12:00 до 18:00.

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