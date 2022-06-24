В ЯНАО задержали подозреваемого в поджоге вагона пермяка

24 июня 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Подозреваемым в поджоге вагона оказался житель Пермского края Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге поезда. По предварительной информации, им оказался житель Пермского края. «Подозреваемый в поджоге поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург, задержан сотрудниками ОМВД по Пуровскому району. Это мужчина 1984 года рождения из Пермского края. Он ехал из Нового Уренгоя в Тюмень», — сообщает «Ямал-Медиа». Помимо этого добавляется, что пожар начался в одном из туалетов вагона. Также в результате поджога пострадала несовершеннолетняя девочка, которая отравилась угарным газом. На данный момент ее жизни ничего не угрожает и она следует вместе с матерью дальше по пути в составе поезда. Ранее URA.RU сообщало, что на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге поезда. По предварительной информации, им оказался житель Пермского края. «Подозреваемый в поджоге поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург, задержан сотрудниками ОМВД по Пуровскому району. Это мужчина 1984 года рождения из Пермского края. Он ехал из Нового Уренгоя в Тюмень», — сообщает «Ямал-Медиа». Помимо этого добавляется, что пожар начался в одном из туалетов вагона. Также в результате поджога пострадала несовершеннолетняя девочка, которая отравилась угарным газом. На данный момент ее жизни ничего не угрожает и она следует вместе с матерью дальше по пути в составе поезда. Ранее URA.RU сообщало, что на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог.