Куйвашев отреагировал на запрет песен Земфиры и «Мумий Тролль»

24 июня 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Куйвашев посчитал, что запрет выглядит странным, особенно накануне «Ночи музыки» Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт в гимназии №9, где выпускникам запретили исполнять песни Земфиры и группы «Мумий Тролль». Глава региона опубликовал свою реакцию в telegram-канале. «Я всегда был уверен, что в „девятке“ учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово „граната“», — заявил губернатор. Куйвашев отметил, что детям не стоит запрещать песни в особый для них праздник. Ранее в екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы обосновало свой запрет тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт в гимназии №9, где выпускникам запретили исполнять песни Земфиры и группы «Мумий Тролль». Глава региона опубликовал свою реакцию в telegram-канале. «Я всегда был уверен, что в „девятке“ учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово „граната“», — заявил губернатор. Куйвашев отметил, что детям не стоит запрещать песни в особый для них праздник. Ранее в екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы обосновало свой запрет тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют».