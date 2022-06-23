23 июня 2022

Куйвашев отреагировал на запрет песен Земфиры и «Мумий Тролль»

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Премия Е1. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев посчитал, что запрет выглядит странным, особенно накануне «Ночи музыки» Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт в гимназии №9, где выпускникам запретили исполнять песни Земфиры и группы «Мумий Тролль». Глава региона опубликовал свою реакцию в telegram-канале.

«Я всегда был уверен, что в „девятке“ учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово „граната“», — заявил губернатор. Куйвашев отметил, что детям не стоит запрещать песни в особый для них праздник.

Ранее в екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы обосновало свой запрет тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт в гимназии №9, где выпускникам запретили исполнять песни Земфиры и группы «Мумий Тролль». Глава региона опубликовал свою реакцию в telegram-канале. «Я всегда был уверен, что в „девятке“ учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово „граната“», — заявил губернатор. Куйвашев отметил, что детям не стоит запрещать песни в особый для них праздник. Ранее в екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы обосновало свой запрет тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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