В Екатеринбурге в гимназии запретили Земфиру и «Мумий Тролль»

23 июня 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Песни музыкантов посчитали развязными и несоответствующими тематике выпускного вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Об этом рассказал сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев в своей соцсети. Его дочка в этом году заканчивает гимназию. «У дочки выпускной в среду. Они хотели сыграть «Владивосток 2000» (песня группы «Мумий Тролль» — прим. ред.) и Земфиру «До свиданья, мой любимый город». Репетировали. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя, «потому что там есть слова «граната», «убивают» и «стреляют»», — написал Кобзеев. Также в школе подчеркнули, что музыкальные произведения артистов считаются слишком развязными. Школьники оказались в тупике — другие песни данных исполнителей нельзя играть, потому что они были утверждены заранее, а новые уже нельзя утвердить. «Что это за трэш, куда мы катимся? Мне даже на выпускной идти расхотелось», — возмутился предприниматель. Также он допустил, что к развлекательной программе появилось повышенное внимание после скандала с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12. Позже Кобзеву позвонили из школы и сказали, что никаких приказов сверху не было, а запрет исходил исключительно от администрации гимназии. Причиной отказа от музыки артистов послужило их несоответствие общей канве вечера. Ранее скандал с «ЛГБТ-танцев» разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Директор лицея заявила, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча, чтобы их не увольняли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В екатеринбургской гимназии №9 выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Об этом рассказал сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» Евгений Кобзев в своей соцсети. Его дочка в этом году заканчивает гимназию. «У дочки выпускной в среду. Они хотели сыграть «Владивосток 2000» (песня группы «Мумий Тролль» — прим. ред.) и Земфиру «До свиданья, мой любимый город». Репетировали. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя, «потому что там есть слова «граната», «убивают» и «стреляют»», — написал Кобзеев. Также в школе подчеркнули, что музыкальные произведения артистов считаются слишком развязными. Школьники оказались в тупике — другие песни данных исполнителей нельзя играть, потому что они были утверждены заранее, а новые уже нельзя утвердить. «Что это за трэш, куда мы катимся? Мне даже на выпускной идти расхотелось», — возмутился предприниматель. Также он допустил, что к развлекательной программе появилось повышенное внимание после скандала с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12. Позже Кобзеву позвонили из школы и сказали, что никаких приказов сверху не было, а запрет исходил исключительно от администрации гимназии. Причиной отказа от музыки артистов послужило их несоответствие общей канве вечера. Ранее скандал с «ЛГБТ-танцев» разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. 2 июня Анатолий Выборный сообщил, что направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Директор лицея заявила, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча, чтобы их не увольняли.