Власти Херсона сообщили о взрыве

В Микрорайоне ХБК Херсона произошел взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек», — цитирует ТАСС собеседника администрации Херсона.

По его словам, взрыв произошел в микрорайоне ХБК утром в пятницу. Пока неизвестно, было ли это терактом.

Военные РФ взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса. Ранее в Бердянске Запорожской области произошел взрыв, в региональном МВД назвали это терактом.

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