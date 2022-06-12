Взрыв, произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области, был терактом. Об этом доложил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.
«В Бердянске произошел теракт», — передал РИА «Новости» Селиванов. Он сообщил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество. «Раненых или погибших в результате подрыва подстанции в Бердянске, к счастью, нет», — добавил замглавы ГУМВД. По его словам, теракты в Мелитополе и Бердянске, произошедшие 12 июня, были направлены против мирных граждан.
Несколькими часами ранее в Бердянске произошел взрыв. На кадрах видео, которое было опубликовано членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиром Роговым, виден большой столб дыма и всполохи огня. Власти поясняли, что к этому привело короткое замыкание и пожар. Отмечалось, что начато расследование.
Кроме того в день России теракт произошел в Мелитополе (Запорожье). По словам замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексея Селиванова, в результате него пострадали четыре человека.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями заявлялись демилитаризация и денацификация Украины. ВС РФ установили контроль над рядом украинских территорий. Киев имеет поддержку западных стран. Они отправляют на Украину оружие и боеприпасы.
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