Бастрыкин взял на контроль ЧП с выстрелом в голову свердловчанки

Бастрыкин взял расследование на личный контроль Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП с выстрелом в голову 11-летней свердловчанки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.«в«ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) по факту причинения ранения малолетней жительнице одного из сел Алапаевского района. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в Свердловской области от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и Следственного отдела по Алапаевску проводят проверку. Отец девочки, рассказал, что ей придется всю жизнь жить с пулей в голове. При этом мужчина уверен, что в его дочку стреляли из боевого оружия.