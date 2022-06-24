Начальник из Херсонской администрации погиб в результате теракта

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В результате взрыва погиб начальник херсонской администрации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в Херсоне предположительно погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти Херсонской области.

«Глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области, предположительно, погиб в результате покушения», — сообщил ТАСС в своем telegram-канале. По информации RT, был подорван его автомобиль.

В Херсоне произошел взрыв утром 24 июня. Власти Херсона сообщили об одном погибшем. Власти региона заявили, что готовилось покушение на сотрудника администрации.

Фото с места теракта в Херсоне
Фото:

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В результате взрыва в Херсоне предположительно погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти Херсонской области. «Глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области, предположительно, погиб в результате покушения», — сообщил ТАСС в своем telegram-канале. По информации RT, был подорван его автомобиль. В Херсоне произошел взрыв утром 24 июня. Власти Херсона сообщили об одном погибшем. Власти региона заявили, что готовилось покушение на сотрудника администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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