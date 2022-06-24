Начальник из Херсонской администрации погиб в результате теракта

В результате взрыва погиб начальник херсонской администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в Херсоне предположительно погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти Херсонской области.

«Глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области, предположительно, погиб в результате покушения», — сообщил ТАСС в своем telegram-канале. По информации RT, был подорван его автомобиль.

В Херсоне произошел взрыв утром 24 июня. Власти Херсона сообщили об одном погибшем. Власти региона заявили, что готовилось покушение на сотрудника администрации.

Фото с места теракта в Херсоне Фото: RT

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