23 июня 2022

В ЯНАО на выходных ожидается ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
На выходных в ЯНАО сила ветра будет достигать 20 м/с Фото:

В ЯНАО на выходные ожидается температура воздуха до +28 градусов, а также сила ветра будет достигать 20 м/с. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами возможен дождь.

«Ночь 25 июня — от +13 до +18 градусов тепла, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Утро — от +23 до +28 градусов, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер до 17 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

К вечеру воскресенья температура воздуха упадет до +17 градусов, а ветер усилиться до 20 м/с, местами возможна гроза. Также в регионе ожидают дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 20 по 24 июня ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Сила ветра достигала 19 м/с.

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В ЯНАО на выходные ожидается температура воздуха до +28 градусов, а также сила ветра будет достигать 20 м/с. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами возможен дождь. «Ночь 25 июня — от +13 до +18 градусов тепла, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Утро — от +23 до +28 градусов, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер до 17 м/с», — говорится в сообщении синоптиков. К вечеру воскресенья температура воздуха упадет до +17 градусов, а ветер усилиться до 20 м/с, местами возможна гроза. Также в регионе ожидают дождь. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 20 по 24 июня ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Сила ветра достигала 19 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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