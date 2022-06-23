В ЯНАО на выходных ожидается ураган

На выходных в ЯНАО сила ветра будет достигать 20 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО на выходные ожидается температура воздуха до +28 градусов, а также сила ветра будет достигать 20 м/с. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами возможен дождь.

«Ночь 25 июня — от +13 до +18 градусов тепла, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Утро — от +23 до +28 градусов, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер до 17 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

К вечеру воскресенья температура воздуха упадет до +17 градусов, а ветер усилиться до 20 м/с, местами возможна гроза. Также в регионе ожидают дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 20 по 24 июня ожидается аномально жаркая погода. В некоторых местах столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Сила ветра достигала 19 м/с.