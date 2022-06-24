Замглавы ВГА Херсона назвал убийство сотрудника угрозой властям

24 июня 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

В Херсоне произошел теракт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области является угрозой ему самому. Стремоусов заявил, что уже получает угрозы. В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. «Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова. О взрыве в Херсоне стало известно 24 июня. В результате происшествия погиб один человек. Предполагается, что это был глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. СМИ сообщали, что злоумышленники подорвали его машину. Власти Херсонской области сообщили, что готовилось покушение на сотрудника администрации. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия контролирует Херсонскую область. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области является угрозой ему самому. Стремоусов заявил, что уже получает угрозы. В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. «Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова. О взрыве в Херсоне стало известно 24 июня. В результате происшествия погиб один человек. Предполагается, что это был глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. СМИ сообщали, что злоумышленники подорвали его машину. Власти Херсонской области сообщили, что готовилось покушение на сотрудника администрации. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия контролирует Херсонскую область.