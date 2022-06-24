Украина не исключает обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

24 июня 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба не исключил обсуждение с Россией границ «до 24 февраля» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал Кулеба в интервью газете La Repubblica в ответ на вопрос о том, готова ли Украина обсуждать границы до 24 февраля, «отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года». Слова Кулебы приводит ТАСС. Кулеба также сообщил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, договариваться о мире должны именно президенты России и Украины. Также он признал превосходство России по части вооружения. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал Кулеба в интервью газете La Repubblica в ответ на вопрос о том, готова ли Украина обсуждать границы до 24 февраля, «отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года». Слова Кулебы приводит ТАСС. Кулеба также сообщил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, договариваться о мире должны именно президенты России и Украины. Также он признал превосходство России по части вооружения. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.