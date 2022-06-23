Жалобы приходят почти из всех городов Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители со всего Пермского края жалуются на разрастающиеся заросли борщевика. С начала летнего периода на краевой портал «Управляем вместе» поступило уже более 200 сообщений.

«Вдоль тротуара у детского сада ужасно сильно разросся борщевик. Даже на пешеходную дорожку высовывается. Прошу срочно принять меры по его устранению, так как здесь ходит огромное количество детей каждый день», — пишет житель Краснокамска.

Жалобы прислали жители Перми и Пермского района, Березников, Губахи, Кудымкара, Большой Сосновой, Куеды, Осы, Добрянки. В заявлениях жители отмечают, что борщевик уже вырос до полутора метров и вошел в стадию цветения, некоторые жители уже пострадали.

«Пытались самостоятельно убрать борщевик с дорог между участками. В результате муж получил ожоги рук», — пишет жительница Добрянки.

На некоторые обращения муниципалитеты уже дали ответ. К примеру, жителю Александровска пообещали убрать борщевик до 1 августа, а жительнице Добрянки ответили, что в настоящий момент перечень земельных участков для обработки уже определен: «Данная территория включена в перечень земельных участков, подлежащих обработки на 2023 год». При том, что жители районов в жалобах обращают внимание на то, что совхозная техника ездит через деревни и разноси на колесах семена заново.

Еще в апреле URA.RU рассказывало, что в Пермском крае начинаются мероприятия по борьбе с борщевиком. На эти цели из краевого бюджета должны были направить 30 миллионов рублей. Еще 10 миллионов должны были направить администрации муниципалитетов. Сорняки пообещали начать убирать в мае—июне.

Борщевик является ядовитым растением, вызывающим сильнейшие ожоги при контакте с кожей. Кроме того, он очень быстро распространяется и надолго отравляет почву.

В Чусовом борщевик уже «выглядывает» на лестницу портал «Управляем вместе»

В Губахе разросся борщевик прямо в центре города портал «Управляем вместе»

Заросли достигают высоты полутора метров портал «Управляем вместе»

В Березниках борщевик разрастается полянами прямо у жилых домов портал «Управляем вместе»

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