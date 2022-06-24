В Венгрии ввели лимит на продажу бензина

24 июня 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Ограничения установила венгерская компания MOL Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL установила ограничения на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объеме 50 литров в сутки, если покупка превышает норму, то тогда придется платить по рыночным ценам. Об этом сообщил журналист издания «Telex». «На наших низконапорных АЗС максимально разрешенный объем заправки составляет 50 литров в сутки. На нашей автозапраке высокого давления зарегистрированные в Венгрии автомобили массой от 3,5 до 7,5 т и сельскохозяйственная техника может купить топливо по официальным ценам без ограничения количества» — сообщили в Facebook-аккаунте компании. Отмечается, что действует правило для водителей, согласно которому, если кто-то не может предъявить венгерские права на свое транспортное средство, он должен заплатить за топливо рыночную цену. Также операторы АЗС просят, чтобы клиенты, заправляющие дополнительно канистру, делали это отдельной операцией. 25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с энергоносителями. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность экономики. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL установила ограничения на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объеме 50 литров в сутки, если покупка превышает норму, то тогда придется платить по рыночным ценам. Об этом сообщил журналист издания «Telex». «На наших низконапорных АЗС максимально разрешенный объем заправки составляет 50 литров в сутки. На нашей автозапраке высокого давления зарегистрированные в Венгрии автомобили массой от 3,5 до 7,5 т и сельскохозяйственная техника может купить топливо по официальным ценам без ограничения количества» — сообщили в Facebook-аккаунте компании. Отмечается, что действует правило для водителей, согласно которому, если кто-то не может предъявить венгерские права на свое транспортное средство, он должен заплатить за топливо рыночную цену. Также операторы АЗС просят, чтобы клиенты, заправляющие дополнительно канистру, делали это отдельной операцией. 25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с энергоносителями. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность экономики.