В Кремле признались, что было бы интересно послушать рассказ Токаева о встрече с Трампом

Песков: частота встреч Путина и Токаева соответствует уровню отношений
11 ноября 2025 в 14:39
Кремль прокомментировал внешнеполитические контакты Казахстана

Кремль прокомментировал внешнеполитические контакты Казахстана

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле выразили заинтересованность в получении информации о прошедших переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на вопрос о чем будут разговаривать Владимир Путин и Токаев.

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать о содержании контактов, которые состоялись в Вашингтоне, это будет интересно для российской стороны», — отметил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможной реакции других глав государств на интенсивность российско-казахстанских контактов, представитель Кремля подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Астаной.

Что касается прошедшей встречи Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом, представитель Кремля добавил, что российская сторона будет с интересом ждать информации о содержании этих переговоров. Он подчеркнул, что Москва уважает право партнеров на самостоятельную внешнюю политику и не видит противоречий между союзническими отношениями с Казахстаном и его международными контактами.

Отношения России и Казахстана, которые эксперты характеризуют как прагматичные и стабильные, продолжают развиваться — страны сотрудничают в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. 11–12 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом, где его примет Владимир Путин.

Следующий материал