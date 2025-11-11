Россиян пугают полной изоляцией страны от мирового интернета

После получения Роскомнадзором права отключать Рунет от зарубежных сервисов, в информационном пространстве появилась волна фейков о полной изоляции страны от мирового интернета. Однако их опроверг глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — сказал Боярский. Право Роскомнадзора отключать российский сегмент интернета от мировой сети в случае угрозы выборам в 2026 году не означает, что эта мера будет постоянной. В будущем возможные ограничения во время выборных кампаний в России будут временными. Полностью отключать интернет в стране не планируют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа «ТАСС». Как сообщают «Вести», по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас лишь закрепили законодательно те меры, которые ранее уже существовали.