Обломки от горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске рухнули на автомобили

В Красногорске обломки конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» рухнули на дорогу и автостоянку. В результате пострадали более 60 автомобилей.

«Более 60 машин повреждены в Красногорске после обрушения огромной конструкции горнолыжного комплекса „Снежком“», — пишет SHOT. Инцидент произошел около 11:15 в микрорайоне Павшинская Пойма. Обломки разлетелись на десятки и сотни метров. У более чем 60 автомобилей выбиты стекла, повреждены бампера и другие части. Кроме того, пострадали окна в нескольких домах. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они занимаются регулированием движения, так как упавшие элементы конструкции ограничили проезд по одной из полос.

Это не первый инцидент, связанный со сносом «Снежкома». В декабре 2024 года при обрушении конструкций погиб рабочий. В 2023 году на территории комплекса упал башенный кран — пострадал крановщик, была повреждена кровля котельной, расположенной рядом. Кроме того, в сентябре во время сноса «Снежкома» оборвался кабель, из-за чего около 10 тысяч местных жителей остались без света. Жители близлежащих домов также жалуются на постоянный грохот от падения демонтируемых конструкций.

