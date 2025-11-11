Рэпер P.Diddy устроился помощником тюремного священника

Обладатели должности помощника капеллана имеют ряд привилегий Фото: Илья Московец © URA.RU

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) устроился на работу помощником тюремного священника. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Комбс работает помощником капеллана, что считается одной из самых желанных должностей в тюрьме Форт-Дикс», — пишет CBS News. Обычно обладатели этой должности имеют ряд привилегий: отдельный кабинет с кондиционером и возможность получать еду после религиозных церемоний от священника. В обязанности помощников входит уход за церковной библиотекой, уборка в кабинете священника и помощь в ведении учета.

Не прошло и недели с момента помещения Комбса под стражу, как он нарушил тюремные правила. Согласно сведениям CBS News, рэпер позвонил по телефону трем абонентам, что запрещено. В разговорах он общался с неизвестной женщиной и еще одним человеком, а также просил передать ему деньги во время встречи — что также противоречит тюремному регламенту. Сам артист позже заявил, что разговаривал с адвокатом по поводу подготовки заявления для прессы.

