Украинские военные массово гибнут от газовой гангрены
Эвакуировать заразившихся боевиков ВСУ тяжело из-за боевых действий
Фото: Министерство обороны Великобритании
На Украине боевики ВСУ массово погибают из-за газовой гангрены. Об этом сообщили иностранные журналисты.
«Украинские медики сообщают о газовой гангрене в ВСУ», — пишет The Telegraph. По данным издания, такое заболевание распространялось в окопах во времена Первой мировой войны. Якобы боевики «сгнивают заживо» из-за болезни.
Газовая гангрена — опасное для жизни инфекционное заболевание мышечных тканей, возбудителем которого является бактерия Clostridium perfringens. Болезнь протекает с быстро прогрессирующей гибелью мягких тканей, которая обычно сопровождается образованием газа и тяжелой интоксикацией организма. Чаще всего болезнь возникает после обширных глубоких травм конечностей.
В условиях продолжающихся боевых действий, в том числе в Красноармейске (Покровске), где ВС РФ развивают наступление и блокируют украинские формирования, ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями. Проблемы со снабжением и потеря опорных пунктов усугубляют положение украинских военных.
