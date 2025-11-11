Аэропорт Орска закрыт для полетов
11 ноября 2025 в 14:38
Срочная новость
В городе Орск введен план "Ковер". Местный аэропорт приостановил работу. Авиагавань временно закрыта для взлета и посадки. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, мероприятие проводится ради безопасности пассажиров.
