Украинские боты завалили фейками аккаунт Юрия Шатунова

24 июня 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Поклонники Юрия Шатунова публикуют в аккаунте артиста белые розы Фото: Анна Майорова © URA.RU В telegram-канале умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова появились украинские боты, которые опубликовали изображения трупов военных. Снимки появились в комментариях к посту о прощании с Шатуновым. Под информацией о прощании с Шатуновым в мессенджере Telegram опубликовали фото трупов военных. Также там можно найти изображения российского флага с надписью «вытирайте ноги» и украинские флаги с подписями, пропагандирующим ненависть к русским. Некоторые выложили там порнографический контент. Поклонники Шатунова массово разместили фото белых роз и снимки артиста. Под информацией о прощании с певцом оставили 17,7 тысяч комментариев. Шатунов умер 24 июня из-за острой сердечной недостаточности в результате инфаркта. Артист скончался в карете скорой помощи, сообщают «Дни.ру». Прощание с исполнителем пройдет 26 июня, его планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Друг певца, один из первых солистов группы «Ласковый май» Андрей Шишкин рассказал URA.RU, что Шатунова истощили длительные судебные тяжбы за права на композиции группы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям ДНР и ЛНР. Российская армия освободила значительную часть территорий Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В telegram-канале умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова появились украинские боты, которые опубликовали изображения трупов военных. Снимки появились в комментариях к посту о прощании с Шатуновым. Под информацией о прощании с Шатуновым в мессенджере Telegram опубликовали фото трупов военных. Также там можно найти изображения российского флага с надписью «вытирайте ноги» и украинские флаги с подписями, пропагандирующим ненависть к русским. Некоторые выложили там порнографический контент. Поклонники Шатунова массово разместили фото белых роз и снимки артиста. Под информацией о прощании с певцом оставили 17,7 тысяч комментариев. Шатунов умер 24 июня из-за острой сердечной недостаточности в результате инфаркта. Артист скончался в карете скорой помощи, сообщают «Дни.ру». Прощание с исполнителем пройдет 26 июня, его планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Друг певца, один из первых солистов группы «Ласковый май» Андрей Шишкин рассказал URA.RU, что Шатунова истощили длительные судебные тяжбы за права на композиции группы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям ДНР и ЛНР. Российская армия освободила значительную часть территорий Донбасса.