Губернатор отклонился от маршрута прогулки по центру Екатеринбурга, Зарину Догузову сопровождал мэр Фото: URA.RU

Чтобы получить федеральные деньги на реконструкцию главной пешеходной улицы Екатеринбурга — Вайнера, — губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов устроили прогулку по ней для главы Ростуризма Зарины Догузовой. Правда, сам Куйвашев не смог поучаствовать (совещание в резиденции) и вместо себя отправил своего зама Дмитрия Ионина.

Статусную компанию заметил корреспондент URA.RU на входе в творческий кластер «Домна» (ул. Вайнера, 16). К Догузовой губернатор вернулся чуть позднее (когда официальная часть внутри помещения уже началась).

Перед тем, как отправиться на прогулку, чиновники, по слухам, обедали с гостьей в ресторане «Гастроли». Принесло ли общение результат, пока неясно. Но уже известно, что накануне, сплавившись с Догузовой по реке Чусовой, губернатор Евгений Куйвашев заручился ее поддержкой в обустройстве современного туристического маршрута.

Большой ремонт на улице Вайнера — один из главных пунктов подготовки к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе 2023-го). Работы откладывали неоднократно. В последний раз — в конце апреля. В мэрии тогда объясняли, что есть проблемы с финансированием — из-за ухудшения экономической обстановки в стране. Источники URA.RU делились, что власти все же изыскали лазейку. У них есть возможность включиться в новую федеральную программу, курируемую Ростуризмом. Она называется «проектирование туристского кода центра города». В мае мэрия отправила соответствующую заявку.

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