В Кремле решили, как отреагируют на кражу «Северного потока-2»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Прежде чем принимать меры, Россия дождется официального заявления Германии, сказал Песков Фото:
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Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России.

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Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков. Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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