В Кремле решили, как отреагируют на кражу «Северного потока-2»

Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков. Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России.