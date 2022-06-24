В Кремле решили, как отреагируют на кражу «Северного потока-2»

24 июня 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Прежде чем принимать меры, Россия дождется официального заявления Германии, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков. Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Если власти Германии предпримут конкретные действия по национализации «Северного потока-2», юристы займутся их правовой оценкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут конкретные действия, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока мы не можем ничего оценивать, потому что мы не имеем пока никаких официальных заявлений», — сообщил Песков. Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о планах немецкого правительства экспроприировать часть трубопровода «Северный поток-2». При этом, по сообщению издания, Германия опасается ответных действий со стороны России.