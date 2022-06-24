Аналитик назвал два самых опасных места для смартфона летом

25 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Перегревшийся смартфон нельзя для охлаждения помещать в холодильник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Передняя панель автомобиля и подоконник являются самыми опасными местами для смартфона, где на смартфон напрямую воздействуют солнечные лучи. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Там, где комфортно вам, там комфортно и вашему смартфону. Если вы ощущаете, что солнце жжет, очень жарко, то смартфон нужно убрать. Самые частые места, где смартфон чувствует себя очень плохо, — это торпедо (передняя панель — прим. URA.RU) автомобиля и окно, под прямыми солнечными лучами. Если вы посмотрите любую инструкцию, там написано — избегать прямого солнечного света», — сказал Эльдар Муртазин. Аналитик отметил, что при перегреве смартфон нельзя помещать в холодильник или морозильник. «Очень часто люди думают: нагрелся, его в морозильник засуну, там быстро охладится. Это самое вредное. Резкий температурный перепад для любой электроники пагубен, причем у вас может случиться разгерметизация корпуса. Потечет клей от перепада. Не все модели могут это выдержать, тем более, если там есть какие-то микротрещины. Он должен охлаждаться сам по себе», — уточнил собеседник агентства. Если смартфон все же перегрелся, то он заметно потеряет в комфортности его использования, добавил эксперт. «Вы повышаете износ батареи. В теории AMOLED-экраны в ряде случаев могут быстрее исчерпать свой ресурс. На солнце яркость экрана повышается до предельной. Он может выгорать. Но на практике, это характерно для одного случая, когда вы водитель и ваш смартфон на солнце часов 5-6 постоянно включен и работает на максимальной яркости. Тогда выгорание возможно. Причем не в первый день, а надо так пользоваться месяц-полтора», — заключил аналитик Муртазин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Передняя панель автомобиля и подоконник являются самыми опасными местами для смартфона, где на смартфон напрямую воздействуют солнечные лучи. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Там, где комфортно вам, там комфортно и вашему смартфону. Если вы ощущаете, что солнце жжет, очень жарко, то смартфон нужно убрать. Самые частые места, где смартфон чувствует себя очень плохо, — это торпедо (передняя панель — прим. URA.RU) автомобиля и окно, под прямыми солнечными лучами. Если вы посмотрите любую инструкцию, там написано — избегать прямого солнечного света», — сказал Эльдар Муртазин. Аналитик отметил, что при перегреве смартфон нельзя помещать в холодильник или морозильник. «Очень часто люди думают: нагрелся, его в морозильник засуну, там быстро охладится. Это самое вредное. Резкий температурный перепад для любой электроники пагубен, причем у вас может случиться разгерметизация корпуса. Потечет клей от перепада. Не все модели могут это выдержать, тем более, если там есть какие-то микротрещины. Он должен охлаждаться сам по себе», — уточнил собеседник агентства. Если смартфон все же перегрелся, то он заметно потеряет в комфортности его использования, добавил эксперт. «Вы повышаете износ батареи. В теории AMOLED-экраны в ряде случаев могут быстрее исчерпать свой ресурс. На солнце яркость экрана повышается до предельной. Он может выгорать. Но на практике, это характерно для одного случая, когда вы водитель и ваш смартфон на солнце часов 5-6 постоянно включен и работает на максимальной яркости. Тогда выгорание возможно. Причем не в первый день, а надо так пользоваться месяц-полтора», — заключил аналитик Муртазин.