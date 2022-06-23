Завод пермского депутата в разы увеличил чистую прибыль

Прибыль предприятия, совет директоров которого возглавляет депутат Армен Гарслян, увеличилась более чем в три раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Публичное акционерное общество «Метафракс Кемикалс» (Пермский край) улучшило финансовые показатели. В 2021 году предприятие, председателем совета директоров которого является депутат заксобрания Армен Гарслян, более чем в три раза увеличило прибыль. Бухгалтерская отчетность компании опубликована в сервисе СБИС.

«Выручка предприятия в 2021 году — 39 млрд рублей, чистая прибыль — 13,7 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее компания получила выручку в 30,7 млрд рублей и чистую прибыль в 3,6 млрд рублей.

ПАО «Метафракс Кемикалс» является одним из крупнейших российских производителей метанола и другой промышленной химии. В состав компании входят заводы в Пермском крае и Подмосковье. Штаб-квартира предприятия находится в Губахе. Ранее URA.RU сообщало, что компания выплатит рекордные дивиденды. Также предприятие поможет пермской мэрии подготовиться к 300-летию города.